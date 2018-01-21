Экономика Гонтарева подытожила свое правление в Нацбанке

2018-01-21 10:00 730

 

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает, что ее реформы сделали украинскую банковскую систему одной из лучших в мире.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает украинскую банковскую систему одной из лучших в мире. Об этом она заявила в интервью Украинским новостям.

"Что касается банковской реформы, то опять же, первый стресс-тест, который мы проводили в 2014 году, был очень усеченный и не в полной мере раскрыл все проблемы. Новая методология и реформы 2015-2016 годов позволили нам реально сделать очистку банковской системы, а банкам увеличить капитал на 291 млрд. Теперь банковская система Украины – одна из лучших в мире, и мы можем ею гордиться", – сказала Гонтарева.

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