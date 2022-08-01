Экономика По прогнозам НБУ, доходы украинцев до конца 2022 года могут сократиться еще вдвое

2022-08-01 14:31

По прогнозам НБУ, доходы граждан в течение 2022-2023 годов упадут вдвое из-за инфляции. Об этом сообщает экс-заместитель директора департамента финстабильности НБУ Евгений Дубогрыз.

Отмечается, что в 2023 году Украина будет проживать еще один ценовой шок, денег правительству снова не будет хватать, а быстрое восстановление после падения этого года не предвидится. Это может занять десятилетие.

В Нацбанке прогнозируют темпы роста ВВП в 5–6% в течение следующих двух лет. Также они ожидают, что придется держать учетную ставку на уровне 25%, по крайней мере, до середины 2024-го. От этой ставки напрямую зависит стоимость денег в экономике. А это значит, что финансовые ресурсы, в том числе кредиты, два года будут очень дорогими.