Политика В Кабмине оценили убытки от Керченского моста

2018-03-27 21:30 482

 

Украина потеряет от строительства и запуска моста через Керченский пролив десятки миллионов гривен. Никаких согласований со стороны РФ по поводу моста не было.

Потери Украины от строительства и дальнейшего введения в эксплуатацию Керченской переправы исчисляются десятками миллионов гривен. Об этом сегодня, 27 марта, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.

"Убытки несутся. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам. С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань", - отметил Омелян.

Также он добавил, что никаких согласований со стороны России по строительству переправы и ввода ее в эксплуатацию не было.

Напомним, строители завершили сборку пролетов автодорожной части Керченского моста из Крыма в соседнюю Россию.

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