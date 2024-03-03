Политика В роССии истерика через ракеты Taurus: вспомнили про "Третий рейх" и "немецко-фашистских оккупантов"

2024-03-03 12:30

Удар по незаконно сооруженному мосту, соединяющему РФ и оккупированный полуостров, вроде бы планируют нанести с истребителя Dassault Rafale.

Российские пропагандисты заявили, что представители немецкого бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus.

О "перехваченном" разговоре высокопоставленных офицеров немецкой армии заявила пропагандистка Маргарита Симоньян.

По ее словам, один из немецких офицеров упомянул о запланированной поездке в Украину 21 февраля, чтобы "координировать удары по российским объектам", а инспектор ВВС бундесвера допустил передачу Киеву 100 ракет Taurus двумя партиями.

Удар по незаконно сооруженному мосту, который соединяет РФ и оккупированный полуостров и используется армией страны-агрессора, якобы собираются нанести с применением истребителя Dassault Rafale.

Реакция кремлевских властей

Сенатор Совета Федерации Константин Косачев после объявленной пропагандистами "расшифровки перехваченных разговоров" заявил, что правительство Германии обязано дать исчерпывающий ответ об обсуждении планов атаки на Крымский мост.

Представитель МИД РФ Мария Захарова истерически объявила, что гибридная война против России, развязанная Западом, идет полным ходом, поскольку немецкие военные в разговорах об атаке на Крымский мост якобы открыто признают, что "ведут войну".

Она также заявила, что "современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха", в котором были созданы силы Люфтваффе.

Наиболее одиозный рупор Кремля, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объявил "вновь актуальным" призыв времен Великой Отечественной "Смерть немецко-фашистским оккупантам".

Что происходит на самом деле

22 февраля Бундестаг Германии принял рекомендацию правительству Шольца предоставить Украине тяжелые вооружения дальнего действия, в том числе ракеты Taurus.

В федеральном правительстве Германии сообщили, что Шольц выступит с заявлением о возможной передаче Украине ракет Taurus в "положенное время" и при "соответствующей возможности".

Эксперт Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) доктор Штефан Майстер объяснил непоставку ракет Германией тем, что Шольц опасается такого решения, ведь реагирует на настроения в немецком обществе. В Германии 49% граждан выступают против предоставления украинским Вооруженным силам дальнобойных ракет Taurus.

В четверг, 29 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие дальнобойные ракеты Taurus при "неправильном применении" могут поразить конкретные цели в Москве, поэтому ФРГ не решается передавать их украинским Вооруженным силам.

“Нам нужно было бы участвовать [в боевых действиях в Украине], чтобы это сделать. Я думаю, что это невозможно", — заявил канцлер ФРГ. Тем самым он повторил, что немецкие солдаты не будут вовлечены в использование оружия Taurus для программирования целей.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что "устал" от дискуссий вокруг поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.