Политика Осудивший Тимошенко Родион Киреев строит карьеру Москве - получил лицензию адвоката

2018-03-28 13:42 370

Бывший судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев, который вынес приговор Юлии Тимошенко и который находится в розыске, получил адвокатскую лицензию в Москве. Об этом свидетельствуют данные Адвокатской палаты Москвы

Напомним, Родион Киреев - бывший судья Печерского районного суда города Киева. Стал известным благодаря судебному процессу над лидером ВО "Батькивщина" Юлией Тимошенко. В Украине его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 ("Постановление судьей (судьями) заведомо не правосудного приговора, решения, определения или постановления") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 11 октября 2011 года судья Киреев признал Юлию Тимошенко виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 (превышение полномочий) УК Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с лишением права занимать должности в органах государственной власти, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 3 года.

Спустя три года Верховный суд Украины отменил указанный приговор, закрыл дело в отношении Тимошенко в связи с отсутствием события преступления. В этом же году Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении Киреева, а позже - МВД объявило его в розыск. В ГПУ отмечали, что Киреев в ходе рассмотрения дела Тимошенко умышленно, систематически и грубо нарушал право Тимошенко на защиту.

Еще в 2015 году Верховная Рада Украины постановила арестовать Киреева, а в 2016 году президент Порошенко уволил его с должности. После этого Киреев бежал в Россию.