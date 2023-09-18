ВОЙНА В Украине Без парада победы в москве: Буданов сделал заявление об окончании войны

2023-09-18 16:05

Украина не проведет парад в Москве в честь окончания полномасштабной войны. Однако России тоже не стоит рассчитывать, что она проведет свой парад в Киеве.

Соответствующее заявление сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist, записанном в Киеве. 37-летний военный считает: по своей воле Российская Федерация не сдастся.

Генерал-лейтенант сказал, что война важна для страны-агрессора, она была константой для нее на протяжении всей ее истории.

"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но Москва не должна надеяться когда-либо провести такую встречу в Киеве", – заявил глава ГУР МО.

Он подчеркнул, что никакой дискуссии о прекращении огня или перемирии на условиях агрессора быть не может.

Комментируя продолжающиеся украинское контрнаступление, Буданов обратил внимание, что, несмотря на более медленное, чем ожидалось, продвижение, Россия вынуждена перебрасывать на передовую недостаточно укомплектованные резервы, которые она не планировала развертывать до конца октября.

"Вопреки тому, что заявляет РФ, у нее абсолютно нет стратегического резерва", – сказал он. Например, 25-я общевойсковая армия Сухопутных войск ВС РФ, которая формировалась в этом году, сейчас преждевременно перебрасывается на восточный фронт в районе Лимана и Купянска.

По словам начальника ГУР, российская экономика продержится только до 2025 года. Поток оружия у агрессора иссякнет в 2026 году, "возможно, и раньше", предположил он. "Если все хорошо и у России достаточно ресурсов, зачем их ищут по всему миру? Ответ очевиден. Больше нечего извлекать", – прокомментировал Буданов переговоры Москвы с КНДР.