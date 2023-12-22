ВОЙНА В Украине СБУ резко усилит удары по тылам врага - война максимально приблизится к москве

2023-12-22 12:29

Служба безопасности Украины ужесточает работу в российском тылу. Среди приоритетных целей – военные корабли и базы рашистов, логистические коридоры поставок оружия. Об этом сказал глава украинской спецслужбы Василия Малюка в интервью американскому изданию Politico.





"Служба безопасности Украины усиливает работу в тылу врага, чтобы перенести войну как можно ближе к Кремлю. Среди приоритетных целей – военные корабли России, военные базы, логистические коридоры поставок оружия и т.д.", – заявил он.



По словам Малюка, СБУ наносит целенаправленные точечные удары.



"Мы жалим врага иглой прямо в сердце. Каждая наша спецоперация преследует конкретную цель и дает свой результат. Все это в комплексе усложняет возможности рф для ведения войны в Украине и приближает нашу Победу", – отметил Малюк.



В настоящее время спецслужба работает над тем, чтобы оттеснить Черноморский флот РФ из Крыма.



"И делает это с помощью морских дронов Sea baby. Именно эти дроны поразили Крымский мост, а также ряд российских военных кораблей", – говорится в сообщении.



Издание также отмечает, что атаки Sea baby заставили москву перевести большую часть своего флота из оккупированного Крыма, что позволило Украине восстановить использование портов для судоходства.



По словам Малюка, СБУ тщательно выбирает цели перед тем, как нанести удар, прежде всего работает по военным объектам или тем, которые противник использует для выполнения своих боевых задач и материально-технического обеспечения армии.



"Мы действуем полностью согласно нормам международного права", – обратил внимание глава СБУ.



Большинство своих операций СБУ проводит на территории Украины – на Донбассе, в Крыму и Черном море.



"Это наша земля, и мы будем использовать все возможные методы, чтобы освободить ее от оккупантов", - резюмировал глава СБУ, пообещав, что "бавовна" будет продолжаться.