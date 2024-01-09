Мир Разминочная месть за Киевстар: хакеры "снесли" серверы провайдера в Москве

2024-01-09 16:05

Хакеры взломали ресурсы московского интернет-провайдера и снесли его серверы. Об этом сообщили осведомленные источники в правоохранительных органах.

По данным источников, хакеры группировки Blackjack, которые, вероятно, имеют отношение к СБУ, взломали московского интернет-провайдера "М9ком" и поносили его серверы.

"Речь идет о 20 ТБ удаленных данных: официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты и т.д. Как следствие - часть жителей Москвы осталась без интернета и ТВ", - говорится в сообщении.

Кроме того, с почтового сервера и клиентских баз компании было выгружено более 10 Гб данных. Эти данные были изложены для ознакомления всем желающим лицам.

"Хакеры заявили, что "М9ком" - это одна из разминочных атак перед реальным бада-бумом, который будет серьезной местью за Киевстар", - добавили источники.

Хакерские атаки - детали

Как сообщал УНИАН, 8 января стало известно, что проект KibOrg выложил в сеть полную базу данных крупнейшего российского коммерческого банка "Альфа-Банк". Речь идет о персональных данных более 30 миллионов клиентов финучреждения, которые получили в прошлом году в сотрудничестве с хакерами NLB.

Сервисы "Киевстар" перестали работать 12 декабря: из - за масштабной атаки хакеров у украинцев пропали все услуги-интернет, мобильная связь и тому подобное. Это стало чрезвычайной проблемой, ведь некоторые пользовались услугами "Киевстар" не только на телефоне, но имели его домашний интернет.

Хотя оператор постарался мобильно ликвидировать проблему, сначала услуги начали постепенно возвращать именно в украинском покрытии сети.