Политика Сегодня в Генпрокуратуре хотят допросить Холодницкого по делу о давлении на суд

2018-04-03 09:40 415

Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого ждут на допрос в Генеральной прокуратуре. Допрос запланирован на сегодня, 3 апреля.

"Назара Хоодницкого ждем на допрос, который запланирован на 10 утра по адресу: улица Симона Петлюры, 7/9", – сообщил руководитель Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Владимир Гуцуляк.

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Напомним, допрос Холодницкого был запланирован на 30 марта, но руководитель САП не явился в ГПУ.

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НАБУ подозревает специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого в давлении на суд, чиновников и свидетелей с целью дачи ими неправдивых показаний.

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По словам главы НАБУ Артема Сытника, расследование в отношении Холодницкого было начато Генеральной прокуратурой из-за подозрения в предвзятости главы САП в деле о хищении госсредств чиновниками Одесского городского совета.

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