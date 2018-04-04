Мир Facebook провел полномасштабную зачистку аккаунтов российских "троллей"

2018-04-05 14:15 378

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания удалила сотни аккаунтов, контролируемых российским "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей".

"Из данных, которые мы собрали, видно, что эти аккаунты контролируются и управляются "Агентством интернет-исследований", - сказал Цукерберг.

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По его словам, это агентство неоднократно обманывало и манипулировало людьми по всему миру, поэтому не желает ее присутствия в соцсети в любом виде.

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Удаленные аккаунты были в основном на русском языке, и многие из них имели небольшой политический характер.

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