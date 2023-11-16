Политика Дания запретит проход нефтяных танкеров рф через свои воды

2023-11-16 08:26

Запад изучает новые способы введения ценового ограничения на российскую нефть. Согласно новы планам Европейского Союза, Дании поручат проверять и потенциально блокировать российские нефтяные танкеры, проходящие через ее воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Страны "Большой семерки", Европейский Союз и Австралия в декабре прошлого года ввели ограничение в 60 долларов за баррель на экспорт российской нефти морским транспортом из-за вторжения в Украину, но рост мировых цен на нефть в этом году привел к тому, что большая часть российской нефти продается выше потолка.

Согласно плану, Дания будет контролировать танкеры, проходящие транзитом через датские проливы без западной страховки.

По данным FT, вся российская нефть, транспортируемая через Балтийское море, или примерно 60% ее общего морского экспорта, пересекает датские проливы на пути к международным рынкам.

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