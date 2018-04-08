Политика Православные верующие встречают Пасху Христову

2018-04-08 08:27 414

Главный праздник всего церковного года символизирует вечную жизнь, победу над смертью и очищение от грехов. На Пасху вспоминают события, описанные во всех четырех Евангелиях.

Православные христиане в воскресенье, 8 апреля, отмечают главный церковный праздник − Пасху, или Воскресение Христово.

Крестный ход, совершаемый в эту ночь во всех православных храмах, символизирует собой жен-мироносиц, шедших под утро к гробу Христа и извещенных ангелом о его воскресении перед входом в гробовую пещеру.

Согласно Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима. Его похоронили ближайше ученики, а на третий день он воскрес.

Празднование Пасхи было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году, а именно в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния − между 4 апреля и 8 мая (по новому стилю), после иудейской пасхи.

Пасхальное богослужение совершается особенно торжественно как в первый день праздника, так и во всю Светлую седмицу − неделю после Пасхи.

Ветхозаветный праздник Пасхи был установлен в память исхода евреев из Египта, где они находились в рабстве. Христиане подразумевают под "Пасхой" переход от смерти к новой жизни, от земли к небу.

Напомним, 7 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.