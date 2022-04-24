ВОЙНА В Украине "Не будет прощения" - россияне на Пасху убили двоих детей в Донецкой области

2022-04-24 17:00

 

Утром, 24 апреля, российские оккупанты убили двоих детей из Очеретинской громады в Донецкой области.

Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, 14-летния и 5-летняя девочки погибли, сообщает глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в Telegram.

"За преступления, которые совершают оккупанты на нашей земле, им не будет прощения - ни от Бога, ни от людей. А всем нашим землякам, которые пренебрегают опасностью и недооценивают бесчеловечную жестокость россиян, еще раз повторяю: эвакуируйтесь из прифронтовой зоны! Берегите жизнь - свою и детей. Именно это, а не обжитые квартиры и дома, является высокой ценностью. Все разрушенное восстановим. Главное - остановить орду. А гражданским - выжить", - написал Кириленко.

За два месяца российского вторжения в Украине пострадали более 602 детей. 213 детей погибли и более 389 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 122, Киевской – 114, Харьковской – 91, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

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