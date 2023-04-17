ВОЙНА В Украине На Пасху из российского плена удалось освободить еще 130 украинских защитников

2023-04-17 09:37

Украина на Пасху провела очередной большой обмен пленными. Из российского плена удалось освободить еще 130 защитников, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Домой возвращаются 92 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по двое представителей ВМС и Государственной специальной службы транспорта", – говорится в сообщении.

Указано, что все освобожденные – рядовые и сержанты. Большинство из них воевали на Бахмутском и Соледарском направлениях, а также в Запорожской, Херсонской и Луганской областях. Старшему из них 58 лет, самому младшему – 21 год.

При этом подчеркивается, что 48 из 130 вернувшихся из плена ранее считались пропавшими без вести. У некоторых из них тяжелые ранения и многочисленные контузии.

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