Экономика Гройсман предупредил украинцев, что правительство изменит цену на газ

2018-04-09 18:00 355

Правительство Украины разрабатывает формулу цены на газ внутри страны, которая учитывала бы текущую экономическую ситуацию и глубокий социальный аспект.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

«В этом отопительном сезоне цены не повышались. Я сдержал свое слово. Но на будущие периоды мы должны найти формулу, которая будет препятствовать необъективным ценам внутри страны. Я подчеркиваю, что надо смотреть на социальный аспект, социальный фактор, который может повлиять на ухудшение качества жизни граждан. Справедливая формула внутри страны и социальная защита людей», — заявил Гройсман.