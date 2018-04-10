Политика Меркель прокомментировала введение миротворцев в Донбасс

2018-04-10 22:00 671

Канцлер Германии считает, что введение миротворцев ООН в Донбасс "должно обсуждаться с каждым участником"

Германия никогда не поддержит введение миссии миротворцев ООН, если она будет направлена против Украины. Об этом сегодня на брифинге заявила канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопрос, будут ли введены миротворцы ООН в Донбасс.

"Любое соглашение может быть соглашением только в том случае, если обсуждается с каждым участником. Мы никогда не поддержим миссию против Украины, которая не отвечает необходимости", - отметила Меркель.

Президент Петр Порошенко, в свою очередь, отметил, что российский сценарий не является миротворческим.

"Российский сценарий - это эскорт для наблюдателей ОБСЕ, который не выполняет функций установления мира и прекращения войны. Хотел бы подчеркнуть, что на востоке Украины нет никакого замороженного конфликта", - отметил он, добавив, что миротворцы должны иметь мандат на всю территорию.

20 февраля 2018 года министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что после согласования всех вопросов введения миротворцев ООН в Донбасс, на их развертывание может уйти не менее 6-10 месяцев.