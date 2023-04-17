ВОЙНА В Украине Из-за Меркель: Резников назвал две причины, почему Запад не дает Украине всего оружия

2023-04-17 22:41

Министр обороны Алексей Резников считает, что агрессия России против Украины и Грузии произошла после того, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель в 2008 году помешала членству стран в Североатлантическом Альянсе.

Об этом он сказал в интервью испанской газете La Razon.

Журналисты спросили у Резникова, почему Запад не предоставил Украине всего необходимого для отражения российской агрессии оружия, на что он ответил, что западные страны "давно живут по догме не провоцировать Россию", что было особенно ощутимо во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году.

"Тогда существовала вполне реальная возможность того, что Украина и Грузия станут новыми членами Альянса. Американцы были за, как и большинство европейцев. Лишь канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила других", – напомнил он.

Министр обороны Украины добавил, что именно после этого началась российская агрессия против Грузии, а далее оккупация украинских территорий – Крыма и частей Донецкой и Луганской областей. Кроме того, тогда же произошли взрывы на складах в Чехии и Болгарии и отравление в Солсбери.

Второй ошибкой Запада, отметил Резников, стало то, что там считали, что если Россия нападет на Украину, то произойдет столкновение большой и маленькой советских армий, в ходе чего меньшая будет разбита.

"Мы не советская страна с советской армией", – подчеркнул он.

В то же время Резников заявил, что "доволен" уровнем помощи, оказываемой Германией.

"Нужно было много работать, чтобы убедить их быть смелее, но мы это сделали. Я понимаю их причины. После Нюрнбергского процесса они стали пацифистской страной, они изменились. Это может произойти и с Россией, если произойдет Нюрнберг-2 и осудят военных преступников", – отметил министр обороны.

Напомним, ранее Резников заявил, что с действующим террористическим режимом России договоренности невозможны.