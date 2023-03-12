ВОЙНА В Украине Больше не бегают и не суетятся: в ВСУ рассказали о новых потерях роССиян

2023-03-12 09:02

 

За прошедшие сутки, 11 марта, украинские военные ликвидировали еще 1090 российских оккупантов. Также было уничтожено более двух десятков единиц различной вражеской техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Общие потери российских войск с начала полномасштабного вторжения достигли ориентировочно 159090 человек.

Кроме личного состава российской армии, наши защитники уничтожают и их военную технику.

В частности, за 11 марта оккупанты недосчитались 8 танков (3466 с начала вторжения); 7 боевых бронированных машин (всего уничтожено 6769 единиц); 4 артиллерийских систем (всего - 2487 единицы); 2 средств противовоздушной обороны (всего - 259); 4 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего - 5348).

Кроме этого, с 24 февраля 2022 года российская армия потеряла в Украине 304 самолета; 289 вертолетов; 2108 беспилотников оперативно-тактического уровня; 493 реактивных системы залпового огня; 18 кораблей и катеров; 242 единицы специальной техники. Уничтожено 907 крылатых ракет.

11 марта украинские военные уничтожили очередной склад боеприпасов и нанесли около 10 ударов по районам сосредоточения личного состава врага. В частности, авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов.

Также в Восточной группировке ВСУ рассказали, что по состоянию на первую половину суток 11 марта на Бахмутском направлении было уничтожено более 220 российских захватчиков, еще 314 - получили ранения.

Тем временем, по данным российских "оппозиционных" СМИ, за последние две недели рекордно выросло количество поименно известных россиян, ликвидированных на войне в Украине. Больше всего гибнет "вагнеровцев", но и среди офицеров армии РФ тоже собран "урожай".

 

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