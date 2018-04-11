Спорт фото Рома сенсационно разгромила Барселону в 1/4 финала Лиги чемпионов - статистика матча

2018-04-11 09:40 390

Счет на римском Stadio Olimpico был открыт уже на шестой минуте. После перерыва "волки" еще дважды отметились в воротах "каталонцев". "Барса" неоднократно пыталась устроить штурм, однако ворота взять им так и не удалось.

Выбившая ранее Шахтер из престижного Еврокубка итальянская Рома на своем поле сенсационно обыграла Барселону (3:0). В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионовримляне не оставили шансов гостям, здорово удивив экспертов и букмекеров.

Уже на шестой минуте Эдин Джеко выскочил на заброс Даниэле Де Росси и подправил мяч мимо Марка-Андре тер Штегена в ворота. В первом тайме римляне создали еще несколько моментов, но больше забить не удалось.

После перерыва "волки" не собирались останавливаться, результатом чего оказался пенальти в ворота соперника. Жерар Пике нарушил правила против все того же Джеко, а реализованным 11-метровым отметился Даниэле Де Росси.

За восемь минут до конца основного времени Костас Манолас сыграл на опережение при навесе с углового и головой подправил мяч в дальний нижний угол гостей.

Барселона попыталась устроить финальный штурм, но вот только извлечь ничего не смогла.

Таким образом, 4:4 по сумме двух матчей, но за счет выездного гола (автором которого, напомним, стал все тот же Джеко) в полуфинал Лиги чемпионов впервые в своей истории вышла Рома.

СТАТИСТИКА МАТЧА

Рома – Барселона 3:0 (первый матч 1:4)

Голы: 1:0 – 6 Джеко, 2:0 – 58, пенальти де Росси, 3:0 – 82 Манолас.

Рома: Алиссон, Фасио, Жезус, Коларов, Манолас, Найнгголан (Эль-Шаарави, 77), Флоренци, Стротман, де Росси, Джеко, Шик (Ундер, 73).

Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду (Дембеле, 85), Юмтити, Серхи Роберто, Ракитич, Бускетс (Пако Алькасер, 85), Иньеста (Андре Гомеш, 81), Месси, Суарес.

Предупреждения: Фасио (38), Жезус (44), Пике (57), Месси (63), Суарес (72).