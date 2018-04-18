В Солсбери приступили к химической очистке всех мест, где бывал Скрипаль

Группа специалистов начала химическую очистку мест в Солсбери, которые фигурируют в деле об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как сообщает Deutche Welle, полная химическая очистка 9 мест, которые связаны с отравлением, займет несколько месяцев. Химочистке подвергнут ресторан Zizzi и паб The Mill, куда Скрипали заходили незадолго до того, как их нашли в бессознательном состоянии в сквере.
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В работах по очистке примут участие примерно 190 специалистов, процесс контролируется британским министерством окружающей среды.
Напомним, Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании о том, что бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом.
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