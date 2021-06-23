Украина Названы причины массового отравления в ресторанах японской кухни в Харькове

2021-06-23 14:21

Обнародованы первые результаты лабораторных исследований причин массового отравления в ресторанах японской кухни в Харькове, в результате чего пострадали 87 человек, среди которых 19 детей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что у шести работников учреждений подтвердили стафилококк, а у половины пациентов - сальмонеллез.

Инфекция была обнаружена и в продуктах. Люди отравились роллами, которые ели в тот день.

Напомним, ранее два ресторана одной сети - Якитория и Мафия закрыли на проверку, полиция начала расследование по факту массового отравления граждан по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.