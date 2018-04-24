Украина В КГГА рассказали, когда и почему подорожает проезд в общественном транспорте

2018-04-24 21:30 644

 

Решение о пересмотре стоимости проезда в общественном транспорте столицы подробно изучается и обязательно будет вынесено на общественное обсуждение. Об этом сообщил первый заместитель мэра Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

"Столичная власть рассматривает возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте общего пользования, однако об окончательных цифрах можно будет говорить только после тщательного изучения этого вопроса, учитывая экономическую обоснованность. Кроме того, соответствующий проект распоряжения обязательно будет вынесен на общественное обсуждение для изучения мнения киевлян", - подчеркнул чиновник.

Замглавы КГГА также добавил, что, даже в случае изменения стоимости проезда, льготный проезд для категорий жителей столицы, которые сегодня имеют на это право, будет сохранен. Поворозник напомнил, что тариф на проезд состоит и из себестоимости перевозки, а это - зарплата работников транспортных предприятий, затраты на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, обслуживание и ремонт подвижного состава.

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