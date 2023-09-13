Жизнь С 20 сентября ограничат въезд в Киев для крупногабаритного транспорта

2023-09-13 12:28

В Киеве с 20 сентября будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в часы пик утром с 7:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00. Ограничения будут установлены на въездах в столицу. Об этом сообщает КГВА.

Решение принято в целях решения вопроса разгрузки автомобильных дорог города. Контроль его выполнения будет осуществлять полиция Киева.

"Прошу перевозчиков с пониманием отнестись к этой норме. Тем более что это не новинка для города, и большинство владельцев крупногабаритного транспорта с такими ограничениями знакомы. Запрет въезда в часы пик существовал в Киеве и раньше, еще до начала полномасштабного вторжения", - отметил глава КГВА Сергей Попко.

subscriber subscriber

Еще по теме

Британский актер Стивен Фрай побывал в Киеве и посоветовал оккупантам сдаваться без всяких ультиматумов

2023-09-08 20:34

Киевлян предупредили о начале военных учений на территории столицы

2023-09-04 15:39

фото В Киев сегодня с официальными визитами прибыли президенты Литвы и Португалии

2023-08-23 14:31

Парковка в Киеве стала бесплатной - есть соответствующее решение КГГА

2023-04-05 15:38

Еще новости в разделе "Жизнь"

В Черновцах ввели безлимитный билет на весь общественный транспорт

2023-09-13 13:34

С 20 сентября ограничат въезд в Киев для крупногабаритного транспорта

2023-09-13 12:28

23-летней участнице смертельного конфликта с патрульными в Днепре объявили подозрение

2023-09-13 08:24

Как украинцам оформить субсидию, имея долг по коммуналке: инструкция

2023-09-12 22:15
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

В Черновцах ввели безлимитный билет на весь общественный транспорт 2023-09-13 13:34
С 20 сентября ограничат въезд в Киев для крупногабаритного транспорта 2023-09-13 12:28
23-летней участнице смертельного конфликта с патрульными в Днепре объявили подозрение 2023-09-13 08:24
Как украинцам оформить субсидию, имея долг по коммуналке: инструкция 2023-09-12 22:15