Жизнь С 20 сентября ограничат въезд в Киев для крупногабаритного транспорта

2023-09-13 12:28

В Киеве с 20 сентября будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в часы пик утром с 7:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00. Ограничения будут установлены на въездах в столицу. Об этом сообщает КГВА.

Решение принято в целях решения вопроса разгрузки автомобильных дорог города. Контроль его выполнения будет осуществлять полиция Киева.

"Прошу перевозчиков с пониманием отнестись к этой норме. Тем более что это не новинка для города, и большинство владельцев крупногабаритного транспорта с такими ограничениями знакомы. Запрет въезда в часы пик существовал в Киеве и раньше, еще до начала полномасштабного вторжения", - отметил глава КГВА Сергей Попко.