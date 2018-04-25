Спорт видео В полуфинале Лиги Чемпионов "Ливерпуль" разгромил "Рому" со счетом 5:2 - обзор матча

2018-04-25 10:41 343

Английский "Ливерпуль" провел невероятный матч в первом полуфинале Лиги Чемпионов против выбивлей из еврокубка донецкий "Шахтер" "Ромы". Римляне начали матч активней, забрав мяч себе. Но игра быстро передвинулась к воротам гостей. Там показал себя во всей красе форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах. Сначала он забил точным ударом с левую девятку из штрафной. Позднее реализовал выход один на один, перебросив вратаря.

Во втором тайме Салах продолжил делать игру англичан. Египетский легионер "Ливерпуля" вошел в чужую штрафную справа, отдал в центр на Фирмино, который забил третий гол. Вскоре Салах ассистировал Мане, замкнувшего еще один прострел Салаха.

"Рома" находилась в шоковом состоянии и не сопротивлялась разгрому. В итоге, пятый гол в ворота Алисона влетел после удара головой Фирмино.

Под конец матча "Рома" смогла один гол отыграть. Джеко выиграл борьбу у Ловрена в чужой штрафной, принял мяч и пробил мимо голкипера. А после этого еще и Перотти реализовал пенальти за игру рукой Милнера.

Ответный матч состоится в Риме через неделю.

Статистика поединка:

"Ливерпуль" - "Рома" 5:2

Гол: Салах, 35, 45, Мане, 56, Фирмино, 62, 69 - Джеко, 81, Перотти, 85 (пен)

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 18), Салах (Ингс, 75), Мане, Фирмино (Клаван, 90+3)

"Рома": Алисон, Флоренци, Манолас, Фасио, Жуан Жезус (Перотти, 66), Коларов, Де Росси (Гоналон, 66), Найнгголан, Стротман, Ундер (Шик, 46), Джеко.