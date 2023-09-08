Спорт Клуб из Саудовской Аравии мог сделать Салаха самым дорогим игроком мира, но тот остался в Ливерпуле

2023-09-08 10:27

Мохаммеда Салаха не будет в Саудовской Аравии, по крайней мере - пока. По информации Foot Mercato, египетский форвард остается игроком Ливерпуля и не уедет из команды в ближайшее время.

Напомним, ранее появилась информация, что нападающего очень хочет видеть в своем составе саудовский Аль-Иттихад. Сначала клуб предлагал Ливерпулю 100 миллионов евро, а самому игроку - контракт на 3 года с возможностью зарабатывать 500-600 миллионов долларов в год.

После этого издание Daily Mail сообщило, что Аль-Иттихад готов сделать Салаха самым дорогим футболистом мира. За игрока английскому клубу предлагали 200 миллионов фунтов. Впрочем, "мерсисайдцы" отказались продавать его. Трансферное окно в Саудовской Аравии закрылось 7 сентября.

Напомним, Аль-Иттихад - действующий чемпион Саудовской Аравии, этим летом клуб подписал таких звезд, как Фабиньо, Карим Бензема, Н'Голо Канте, Жота.

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