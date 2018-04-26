Политика Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль обвинил Авакова в провокациях и прослушке

2018-04-26 11:15 514

Сотрудники Министерства внутренних дел Украины занимается провокациями и массово устанавливают прослушивающие устройства. 

"Вместо того, чтобы бороться с преступностью, "экономическое" подразделение МВД, которое подчиняется напрямую Киеву, занимается откровенными провокациями. В марте и апреле на Закарпатье были обнаружены неоднократные факты установления подслушивающих устройств в кабинеты различных структур, в том числе контролирующих. Речь только о тех случаях, ставших известными широкой публике. "Жучки" устанавливались неофициально, то есть незаконно, и их цель - не борьба с криминалитетом, а шантаж с целью заработка", - сообщил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль на своем сайте.

Губернатор также уточнил, что Закарпатской облсовет принял обращение к главе МВД Арсену Авакову с призывом направить в регион представителей центрального аппарата министерства и проверить факты незаконной прослушки, которые создают "атмосферу шпиономании".

По словам Москаля, правоохранители устанавливают неофициально закупленную в Китае спецаппаратуру "грубо и непрофессионально". "В результате это становится известным широкой публике. Со стороны МВД на обращение областного совета пока нет, поэтому подобные провокации будут продолжаться и дальше", – добавил он.

Москаль также заявляет, что в Закарпатской области готовится очередная "акция".

"Приедет съемочная группа одного из центральных телеканалов, которая отснимет заказной сюжет о злоупотреблениях в нескольких отраслях (речь прежде всего о лесное хозяйство). И на основании этого сюжета будет открыто очередное уголовное производство против членов "организованной преступной группировки… Как бывшему оперативнику, мне грустно наблюдать за деградацией правоохранительной системы", - констатирует губернатор.

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