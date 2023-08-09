ВОЙНА В Украине На временно оккупированных территориях враг устраивают провокации для выявления патриотов Украины

2023-08-09 11:21

На временно оккупированных территориях захватчики продолжают проводить различные мероприятия по выявлению граждан, которые сотрудничают или, по их мнению, могут сотрудничать с Силами обороны Украины. Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

Сообщается, что оккупанты устраивают провокации с целью выявления граждан с проукраинскими настроениями.

"В городе Каховка и других населенных пунктах Херсонской области противник распространял фейки об отводе оккупационных войск и проводил демонстрационные действия так называемого массового перемещения военной техники. В это время вражеские агенты провоцировали людей на свободное высказывание и передавали информацию о них в оккупационные так называемые правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты намеренно отсоединяли абонентов от операторов российской мобильной связи и проводного интернета, и во время этого по улицам курсировали автомобили, оснащенные специальным электронным оборудованием для обнаружения работы передатчиков информации.