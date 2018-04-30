Мир Корейская оттепель: Сеул оперативно прекращает агитацию против КНДР

2018-04-30 14:45 287

После исторической встречи лидеров Северной и Южной Кореи начались первые шаги стран к сближению.

Впервые за последние 65 лет налажен реальный диалог. Глава КНДР приказал перевести стрелки часов, чтобы сделать единое на всем полуострове время.

В свою очередь Южная Корея 1 мая начнет демонтаж размещенных в демилитаризованной зоне громкоговорителей, которые использовались для ведения пропаганды против КНДР.

Как сегодня сообщили в южнокорейском Минобороны, договоренность о ликвидации громкоговорителей была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом.

ФОТО: КАК ПРОШЛА ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ КНДР И ЮЖНОЙ КОРЕИ

"Наши вооруженные силы в рамках мер, предусмотренных в Пханмунджомской декларации, в качестве первой меры с 1 мая начнут демонтировать батареи громкоговорителей, установленных у военно-демаркационной линии для вещания на Север", − сообщили в южнокорейском военном ведомстве.

Напомним, Сеул с помощью 34 батарей из громкоговорителей в 2016 году возобновил трансляцию антипхеньянских пропагандистских передач примерно в десяти точках вдоль разграничительной линии между Южной Кореей и КНДР.

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