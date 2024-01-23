Мир Северную Корею уличили в поставках ракет и артиллерийских снарядов рашистам

2024-01-23 10:26

Корабли рашистов загружаются в северокорейском порту, о чем свидетельствуют данные спутниковых снимков. Об этом говорится в отчете, опубликованном в The Guardian.

"Великобритания предоставила группе экспертов ООН спутниковые фотографии северокорейских грузоперевозок на россию в рамках попытки инициировать официальное расследование соглашений по продаже оружия в нарушение международных санкций", - говорится в сообщении.

Северная Корея обвиняется в поставках баллистических ракет и сотен тысяч артиллерийских снарядов рашистам для войны в Украине после встречи птн с Ким Чен Ыном в сентябре 2023 года.

В публикации высказывается предположение, что двусторонние отношения диктаторских стран расширяются, в частности, накануне путин встретился в кремле с министром иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Хуэй во время ее визита на россию. Сообщается, что во время встречи речь шла о "дальнейшем развитии отношений во всех областях, в том числе и чувствительных".

Отмечается также, что в обнародованном докладе британской разведки есть снимки, сделанные в период с сентября по декабрь, на которых три российских корабля - Майя, Ангара и Мария - загружают контейнеры в северокорейском порту Наджин перед движением в российские порты.

Агентство не могло идентифицировать содержание контейнеров, но ранее США объявили, что на прошлой неделе баллистические ракеты из Северной Кореи были использованы рашистами в Украине, и в ООН зачили, что это нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности ООН.

Отчет вместе с другими доказательствами от США и других стран был предоставлен группе экспертов ООН по северокорейскому разоружению.

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