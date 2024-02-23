ВОЙНА В Украине В использованных для ударов по Украине северокорейских ракетах выявили комплектующие из США и ЕС

2024-02-23 12:29

Ракеты Северной Кореи, используемые рашистами для ударов по Украине, содержат компоненты американских и европейских компаний. Об этом говорится в отчете британской организации Conflict Armament Research (CAR), сообщает CNN.

CAR изучила 290 компонентов обломков северокорейской баллистической ракеты, найденных в январе в Харькове. По результатам исследования, 75% компонентов были разработаны и проданы компаниями, зарегистрированными в США. При этом еще 16% компонентов, обнаруженных в ракете, были связаны с компаниями, зарегистрированными в Европе, и 9% - с компаниями, зарегистрированными в Азии. Эти компоненты в основном составляли систему навигации ракеты, выработанную в Северной Корее.

Детали были сделаны между 2021 и 2023 годами. В CAR утверждают, что ракета "не могла быть собрана ранее марта 2023 года", а в январе 2024 года уже использовалась рашистамий против Украины.

"Северная Корея создала надежную сеть закупок, способную обходить режимы санкций, действующих на протяжении почти двух десятилетий", - говорится в отчете.

В комментарии СNN представители CAR заявили, что организация не будет раскрывать названия компаний, чьи детали были обнаружены в ракете, потому что нет никаких доказательств умышленных поставок компонентов в Северную Корею.