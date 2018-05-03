Украина Wizz Air восстановил прямые рейсы Львов-Лондон, билеты от 659 гривен

2018-05-03 14:16 316

Венгерский лоукостер Wizz Air восстановил прямые авиарейсы Львов-Лондон. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"В 2008-2009 годах Wizz Air уже выполнял рейс в Лондон. Но, поскольку загруженность его была очень низкой, этот рейс закрылся. А вот нынешние показатели говорят, что у него очень хорошие перспективы. Сегодня у нас фактически 100% загрузки - 173 пассажира из 180 мест на прилет. Так же и на вылет - 179 пассажиров", - отметила гендиректор Международного аэропорта Львов Татьяна Романовская.

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Ожидается, что самолеты из Львова в Лондон будут отправляться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билета стартует от 659 гривен.

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Кроме Лондона, сейчас авиакомпания Wizz Air выполняет рейсы из Львова во Вроцлав, Берлин, Гданьск, Катовице, Дортмунд. Всего в мае Wizz Air будет выполнять из Львова 15 рейсов в неделю, а с июня их число увеличат до 19-ти.

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