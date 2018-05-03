Украина Wizz Air восстановил прямые рейсы Львов-Лондон, билеты от 659 гривен

2018-05-03 14:16 316

Венгерский лоукостер Wizz Air восстановил прямые авиарейсы Львов-Лондон. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"В 2008-2009 годах Wizz Air уже выполнял рейс в Лондон. Но, поскольку загруженность его была очень низкой, этот рейс закрылся. А вот нынешние показатели говорят, что у него очень хорошие перспективы. Сегодня у нас фактически 100% загрузки - 173 пассажира из 180 мест на прилет. Так же и на вылет - 179 пассажиров", - отметила гендиректор Международного аэропорта Львов Татьяна Романовская.

WIZZ AIR ОТКРЫВАЕТ ТРИ НОВЫХ ЕЖЕДНЕВНЫХ МАРШРУТА ИЗ КИЕВА В ФРГ И АВСТРИЮ

Ожидается, что самолеты из Львова в Лондон будут отправляться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билета стартует от 659 гривен.

В ЖУЛЯНЫ ПРИШЕЛ НОВЫЙ ЛОУКОСТЕР - ТРИ ВЫЛЕТА В НЕДЕЛЮ В МИЛАН И НЕАПОЛЬ

Кроме Лондона, сейчас авиакомпания Wizz Air выполняет рейсы из Львова во Вроцлав, Берлин, Гданьск, Катовице, Дортмунд. Всего в мае Wizz Air будет выполнять из Львова 15 рейсов в неделю, а с июня их число увеличат до 19-ти.

WIZZ AIR ОФИЦИАЛЬНО ОТМЕНЯЕТ ПЛАТУ ЗА РУЧНУЮ КЛАДЬ ВЕСОМ ДО 10 КГ

Еще по теме

Авария на Львовской ж/д: поезда опаздывают на два часа

2018-04-09 18:00 3099

Полиция Лондона опубликовала первое заявление дочери Скрипаля после отравления

2018-04-05 19:30 5095

После 4-летнего перерыва Swiss снова открывает рейсы Киев-Цюрих

2018-03-28 08:11 3088

Ryanair открывает 15 новых рейсов из Киева и Львова - куда можно недорого полететь

2018-03-23 15:45 4616

Еще новости в разделе "Украина"

фото 12 мая в Национальной оперетте - новая постановка культовой оперы «Севильский цирюльник»

2018-05-03 15:00 72

Wizz Air восстановил прямые рейсы Львов-Лондон, билеты от 659 гривен

2018-05-03 14:16 316

Неизвестные потери АТО: сотни погибших на Донбассе солдат не удается опознать

2018-05-03 13:14 507

КАРТА Сегодня в Украине будет облачно и жарко, температура поднимется до +30

2018-05-03 09:43 697
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото 12 мая в Национальной оперетте - новая постановка культовой оперы «Севильский цирюльник» 2018-05-03 15:00 72
Wizz Air восстановил прямые рейсы Львов-Лондон, билеты от 659 гривен 2018-05-03 14:16 316
Неизвестные потери АТО: сотни погибших на Донбассе солдат не удается опознать 2018-05-03 13:14 507
КАРТА Сегодня в Украине будет облачно и жарко, температура поднимется до +30 2018-05-03 09:43 697

Лента

фото 15:00 12 мая в Национальной оперетте - новая постановка культовой оперы «Севильский цирюльник»
14:45 Утечка данных Facebook:Cambridge Analytica объявила о своем банкротстве
14:16 Wizz Air восстановил прямые рейсы Львов-Лондон, билеты от 659 гривен
13:43 Почему Мустафа Найем тянет с судебно-медицинской экспертизой
13:14 Неизвестные потери АТО: сотни погибших на Донбассе солдат не удается опознать
12:46 Ливерпуль проиграл, но побил рекорд Барселоны в Лиге чемпионов и вышел в финал
12:13 ООН подсчитала, сколько людей в мире нелегально работают в адских условиях
11:45 Ким Чен Ын впервые выдаст США американцев, осужденных в КНДР за шпионаж
11:12 Великобритания обязала офшорные острова раскрыть владельцев зарегистрированных там компаний
10:44 Лидер Майдана Армении попросил протестующих не мешать работе парламента