Украина фото В Днепре груженая фура влетела на парковку магазина - много пострадавших, есть жертвы

2018-05-04 11:51 1009

По предварительной информации, у груженого металлическими трубами автопоезда отказали тормоза. В результате он на полном ходу влетел на парковку около супермаркета, сметая все на своем пути. Один человек погиб, есть раненые, сильно разбиты более десяти авто.

Сегодня в Днепре произошло масштабное ДТП с человеческими жертвами. Груженая трубами фура на большой скорости влетела на парковку возле супермаркета. Один человек погиб, есть раненые.

Авария произошла на улице Космической, возле супермаркета АТБ. Сообщается, что разбиты 13 автомобилей.

По предварительным данным, фура ехала вниз по улице Космической, у нее отказали тормоза. Грузовик влетел на парковку, тараня и сметая все на своем пути. 

В одной из машин погиб человек, также есть еще шесть пострадавших. Им оказывают помощь "скорая".


По оперативной информации, водитель фуры, 1956 года рождения, ехал на DAF c прицепом и наехал на автомобили, стоящие на парковке. Из-за происшествия он получил ушиб грудной клетки.

На парковке работают сотрудники патрульной полиции и ГСЧС. Место оцепили и ликвидируют последствия.

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