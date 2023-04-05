ВОЙНА В Украине Парковка в Киеве стала бесплатной - есть соответствующее решение КГГА

2023-04-05 15:38

В Киеве на муниципальных площадках разрешили бесплатно парковать авто из-за завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Отмечается, что об изменениях будет сообщено через приложение Киев Цифровой.

В КГГА напомнили, что на улицах города работают мошенники, требующие у водителей наличные деньги за парковку. О таких случаях надо сообщать полицию.

Водителей призвали парковаться в разрешенных местах в соответствии с правилами дорожного движения.