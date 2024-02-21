ВОЙНА В Украине Міністр Юстиції Денис Малюська запропонував примусово мобілізовати порушників ПДД

2024-02-21 08:24

Мають бути мобілізовані ув'язнені за ДТП, корупціонери і всі, хто не становить загрози, — міністр Юстиції Денис Малюська.

"У нас одиниці людей, які не порушували ПДД. Те, що людина порушила правила дорожнього руху, їй не пощастило, виїхала автомобілем, а хтось не виїхав.

Її не можна взяти мобілізувати? Це нонсенс, безумовно – таких людей треба мобілізовувати.

Це ми говоримо про тих, хто не у в’язниці. Їх багато є. Є ті, хто у в’язниці, і так само реальної небезпеки для суспільства чи армії не становлять", — сказав він.

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