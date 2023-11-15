Жизнь Остап Ступка может получить реальный тюремный срок за пьяное ДТП - квалификацию дела изменили

2023-11-15 10:29

Вчера в столице состоялись судебные дебаты по делу о ДТП, совершенном весной этого года актером Остапом Ступкой. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Пресс-служба прокуратуры не называет имя подозреваемого, но по всем данным речь идет об аварии, совершенной нетрезвым актером Остапом Ступкой.

"Дорожное происшествие произошло 4 апреля в Голосеевском районе Киева. По данным следствия, водитель автомобиля Range Rover, двигаясь по ул. Федорова в направлении перекрестка с ул. К. Малевича, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi. В результате ДТП мужчина, находившийся в легковушке, получил травмы и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Предварительно событие было квалифицировано по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, нанесшее потерпевшему средней тяжести телесное повреждение), но экспертиза установила, что пострадавший получил тяжкие повреждения, и уголовное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 286-1 УК Украины (в этой части речь идет о тяжких телесных повреждениях и, соответственно, предусмотрен больший срок наказания).

"Прокурор в дебатах просил признать обвиняемого виновным в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет. После выступления сторон в судебных прениях суд объявил перерыв перед последним словом обвиняемого. Следующее судебное заседание назначено на 23 ноября 2023 года", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, 4 апреля актер Остап Ступка находясь в состоянии алкогольного опьянения въехал на своем внедорожнике Range Rover в легковой автомобиль Mitsubishi, припаркованный на остановке в Киеве.