фото-видео фото Самые смелые и шикарные наряды звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля

2018-05-11 22:12 505

В Каннах стартовал престижный кинофестиваль, на который традиционно съезжаются звезды мирового кино первой величины. Знаменитости и гости мероприятия демонстрируют свои самые яркие, смелые, оригинальные, роскошные и эпатажные вечерние наряды на красной дорожке кинофеста.

В этом году мероприятие продлится до 19 мая. На него уже прибыли Пенелопа Крус, Джулианна Мур, Кейт Бланшетт, Чантел Джефрис, Кико Мидзухара, Крис Ли, Фредерик Бель, Фань Бинбин и другие знаменитости.

СМИ собрали ТОП наиболее оригинальных образов звезд в Каннах.