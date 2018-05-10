фото-видео фото Самые смелые и шикарные наряды звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля

2018-05-11 22:12 505

В Каннах стартовал престижный кинофестиваль, на который традиционно съезжаются звезды мирового кино первой величины. Знаменитости и гости мероприятия демонстрируют свои самые яркие, смелые, оригинальные, роскошные и эпатажные вечерние наряды на красной дорожке кинофеста.

В этом году мероприятие продлится до 19 мая. На него уже прибыли Пенелопа Крус, Джулианна Мур, Кейт Бланшетт, Чантел Джефрис, Кико Мидзухара, Крис Ли, Фредерик Бель, Фань Бинбин и другие знаменитости.

СМИ собрали ТОП наиболее оригинальных образов звезд в Каннах.

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фото-видео

фото Самые смелые и шикарные наряды звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2018-05-11 22:12 505
видео Чем Melovin покорил европейскую аудиторию - полный текст песни, перевод, видео 2018-05-11 11:45 1103
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