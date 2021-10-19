Курьезы Десятки польских городов решили очистить воздух с помощью муралов, нарисованных особой краской

2021-10-19 13:25

Десятки польских городов решили очистить воздух от вредных выбросов с помощью искусства. На многих фасадах жилых домов появились граффити, нарисованные поглощающей загрязнения краской.

Как сообщает TheMayor.EU, в начале октября эко-рисунок площадью 374 квадратных метра появился на стене многоэтажки в городе Быдгощ на севере Польши. Его нанесли с помощью минеральной фотокаталитической краски — под действием света она разрушает летучие органические субстанции и делает воздух чище.

На сайте местной администрации говорится, что один квадратный метр покрытия способен поглощать 0,44 грамма оксида азота — ядовитого вещества, выбрасываемого в воздух автомобилями, заводами и электростанциями. По данным аналитиков, граффити может улавливать столько же вредных частиц, сколько 374 дерева, посадить которые в городской среде проблематично.

В 2020 году экологичные рисунки появились в Варшаве и Бельско-Бяле, а в 2021-м их примеру последовали Катовице и Забже. Подобные инициативы набирают популярность и в других городах Европы, а также за ее пределами.

subscriber subscriber

Еще по теме

Польша приняла решение возвести на границе с Беларусью пятиметровую защитную стену

2021-10-13 15:46

Украина восстановила ж/д сообщение с Польшей - Поезд в Перемышль начал курсировать ежедневно

2021-10-12 08:26

Евромайдан в Польше: 100 тысяч граждан вышли на протесты против отдаления от ЕС

2021-10-11 11:45

Миграционная война Лукашенко: поток нелегальных мигрантов из Польши хлынул в Германию

2021-10-07 08:25

Еще новости в разделе "Курьезы"

В Лондоне открылся паб, в котором можно расплатиться старой бытовой техникой

2021-10-19 15:24

Десятки польских городов решили очистить воздух с помощью муралов, нарисованных особой краской

2021-10-19 13:25

Американская миссия при ОБСЕ перепутала цвета флага Украины в заявлении по Крыму

2021-10-18 11:13

Открылась первая в мире клиника для лечения зависимости от криптовалют

2021-10-13 15:14
Все статьи раздела "Курьезы"

Курьезы

В Лондоне открылся паб, в котором можно расплатиться старой бытовой техникой 2021-10-19 15:24
Десятки польских городов решили очистить воздух с помощью муралов, нарисованных особой краской 2021-10-19 13:25
Американская миссия при ОБСЕ перепутала цвета флага Украины в заявлении по Крыму 2021-10-18 11:13
Открылась первая в мире клиника для лечения зависимости от криптовалют 2021-10-13 15:14