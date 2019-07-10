Детали В сеть попала переписка Мураева и Коломойского: «Отлично отработал, заедь в кассу»

2019-07-10 20:37 357

 

В интернет слили переписку политика Евгения Мураева и олигарха Игоря Коломойского, из которой становится понятным, что политик отрабатывает заказ олигарха, за что получает денежное вознаграждение.

Также любопытно, что Коломойский в своей манере довольно грубо обращается к Мураеву, однако тот не обращает внимания на грубости.

«Привет Мурчик. Ну ты пи**ун! Вчера отлично отработал на эфире», – пишет олигарх.

На что политик жалуется, мол, ведущая его дважды перебила.

«Ой бл**ь не ной! Она тебе давала говорить больше чем Разумкову (лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, – ред.). Но ты свое отработал. Заедь в кассу, получи единичку», – отвечает Игорь Коломойский.

Также в переписке Евгений Мураев пытается выпросить у «патрона» еще денег на региональные поездки, однако получает отказ.

«Хватит с тебя! Единичку получи и пиз**ч до конца выборов», – заявляет олигарх. За что получает в ответ «Спасибо, хорошего дня!»

Эта переписка в очередной раз доказывает, что Игорь Коломойский полностью контролирует как Евгения Мураева, так и его политический проект. При этом видно, что олигарх не спешит разбрасываться деньгами и оплачивать работу в регионах. Очевидно, понимая, что в Верховную Раду политик и его проект все равно не попадут, а для оттягивания голосов у конкурентов «Слуги народа» хватит и телеэфиров.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленский лоббирует интересы МАУ Коломойского, уничтожая лоукостер SkyUp, – источник

2019-06-30 22:07 1206

За всех мажоритарщиков Зеленского в Киеве отвечает смотрящий Коломойского Вавриш, – источники

2019-06-18 09:15 1689

У Зеленского предложили снизить тарифы для Коломойского

2019-06-14 18:55 1104

План Коломойского провалился - Кабмин принял постановления, запускающие рынок электроэнергии с 1 июля

2019-06-05 16:02 1194

Еще новости в разделе "Детали"

Проплаченный наркоторговцами митинг под ГПУ: как картель пытается давить на следствие - СМИ

2019-07-10 21:35 195

В сеть попала переписка Мураева и Коломойского: «Отлично отработал, заедь в кассу»

2019-07-10 20:37 357

Зеленский возглавил репрессии против мирных инициатив, – эксперт

2019-07-10 17:12 303

Рейдер Порошенко нардеп Недава оказался «под колпаком» у СБУ из-за фальсификаций на выборах

2019-07-10 15:30 564
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Проплаченный наркоторговцами митинг под ГПУ: как картель пытается давить на следствие - СМИ 2019-07-10 21:35 195
В сеть попала переписка Мураева и Коломойского: «Отлично отработал, заедь в кассу» 2019-07-10 20:37 357
Зеленский возглавил репрессии против мирных инициатив, – эксперт 2019-07-10 17:12 303
Рейдер Порошенко нардеп Недава оказался «под колпаком» у СБУ из-за фальсификаций на выборах 2019-07-10 15:30 564

Лента

22:00 На Донбассе боевики обстреляли автоколонну с губернатором - есть жертвы
21:35 Проплаченный наркоторговцами митинг под ГПУ: как картель пытается давить на следствие - СМИ
21:30 Сколько зарабатывают водители такси: узнайте и удивитесь
21:00 Нападение показало, кто не хочет мира: Зеленский поручил Генштабу максимально усилить ВСУ
20:37 В сеть попала переписка Мураева и Коломойского: «Отлично отработал, заедь в кассу»
20:30 Официально: в чемпионате Украины по футболу будет 16 команд
20:00 НБУ проверит банкноту в 1000 гривень на пиратский шрифт
19:30 Украина получила от ЕС новый саркофаг на ЧАЭС
19:00 Какое оружие могут предоставить США Украине: озвучены варианты
18:30 В Украине будут выдавать свидетельства о рождении нового образца