Украина Пассажиры в вышиванках смогут бесплатно ездить в киевском метро

2018-05-15 21:00 884

 

В Киеве 17 мая, по случаю Дня вышиванки, люди, одетые в национальную украинскую одежду, смогут пользоваться метро бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"17 мая вышиванка - ваш проездной! Общественная организация "Всемирный день вышиванки", "Киевский метрополитен" и ПриватБанк подготовили совместный проект. Если 17 мая вы будете в вышиванке - представители ПриватБанка оплатят ваш проезд бесконтактной банковской карточкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция будет действовать с 08:00 до 11:00. Одев вышиванку, бесплатно зайти в метро можно будет на станциях "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Золотые ворота", "Лыбидская", "Университет" и "Арсенальная".

Еще по теме

Проезд в метро Киева подорожает до 8 гривен

2018-05-15 19:30 815

Крымчан призвали "не хитрить" и не ездить в Украину за биометрией

2018-04-25 21:30 3324

Через десять дней украинцы смогут ездить еще в одну страну без виз

2018-04-22 15:00 5482

фото В Киеве возле метро "Выдубичи" частично обрушился мост

2018-04-11 19:00 3138

Еще новости в разделе "Украина"

Пассажиры в вышиванках смогут бесплатно ездить в киевском метро

2018-05-15 21:00 884

Проезд в метро Киева подорожает до 8 гривен

2018-05-15 19:30 815

Розенко предлагает отменить новые правила предоставления субсидий

2018-05-15 17:00 893

Україна на зламі геополітичних протиріч - як уникнути економічних та інформаційних диверсій

2018-05-15 15:45 773
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Пассажиры в вышиванках смогут бесплатно ездить в киевском метро 2018-05-15 21:00 884
Проезд в метро Киева подорожает до 8 гривен 2018-05-15 19:30 815
Розенко предлагает отменить новые правила предоставления субсидий 2018-05-15 17:00 893
Україна на зламі геополітичних протиріч - як уникнути економічних та інформаційних диверсій 2018-05-15 15:45 773

Лента

22:00 "Динамо" покинет легенда клуба
21:30 Савченко захотела вернуться в российскую тюрьму
21:00 Пассажиры в вышиванках смогут бесплатно ездить в киевском метро
20:30 Победительница Евровидения-2018 отказалась выступить в России
20:00 Медики рассказали о самых действенных способах избавления от похмелья
19:30 Проезд в метро Киева подорожает до 8 гривен
19:15 У Авакова предложили обменять главу РИА Новости Украина на журналиста Сущенко
18:30 Шкиряк анонсировал новые аресты сотрудников РИА Новости Украины
18:00 ЕС осудил строительство Керченского моста
17:30 Керченский мост понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым, — Порошенко