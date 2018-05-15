Украина Пассажиры в вышиванках смогут бесплатно ездить в киевском метро

2018-05-15 21:00 884

В Киеве 17 мая, по случаю Дня вышиванки, люди, одетые в национальную украинскую одежду, смогут пользоваться метро бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"17 мая вышиванка - ваш проездной! Общественная организация "Всемирный день вышиванки", "Киевский метрополитен" и ПриватБанк подготовили совместный проект. Если 17 мая вы будете в вышиванке - представители ПриватБанка оплатят ваш проезд бесконтактной банковской карточкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция будет действовать с 08:00 до 11:00. Одев вышиванку, бесплатно зайти в метро можно будет на станциях "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Золотые ворота", "Лыбидская", "Университет" и "Арсенальная".