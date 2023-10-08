ВОЙНА В Украине Украинские военные продвинулись на востоке до 300 метров

2023-10-08 12:30

Войска РФ пытались вернуть утраченные положения вблизи Андреевки.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона отметил, что украинские военные на разных направлениях на востоке за сутки продвинулись от 100 до 300 метров. Российские оккупационные войска продолжают попытки вернуть утраченные положения вблизи Андреевки Донецкой области.

"Противник не оставляет попыток отразить свои утраченные положения. Использует артиллерию, танки, минометы, также применяет авиацию. 433 раза он бил по позициям ВСУ на бахмутском направлении, также два раза использовал свои авиационные подразделения. Нам удалось уничтожить ряд различных артиллерийских систем, среди которых и Мста-Б, Д20, Д35 пушки, также уничтожили четыре FPV-дроны и еще два склада с боеприпасами", - подчеркнул Евлаш.

В общей сложности произошло 10 боевых столкновений. Украинские защитники ликвидировали 170 оккупантов, пятеро военных РФ сдались в плен.

Ранее Евлаш сообщал, что в районе железной дороги на бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. ВСУ пытаются отбросить войска РФ и закрепиться на достигнутых рубежах.