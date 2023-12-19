Жизнь Закрытие метро в Киеве: горожанам компенсировали более 110 тысяч гривен, — КГГА

2023-12-19 17:37


Киевлянам компенсируют пересадки на наземный транспорт и дополнительные поездки на метро. Деньги начали возвращать с 18 декабря.

Киевлянам начали возвращать деньги, потраченные на дополнительные поездки городским транспортом из-за закрытия станций метро. Деталями 19 декабря поделилась пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"За первые сутки пассажирам, которые вынуждены осуществлять пересадки на станцию метро "Лыбедская", возвращено почти 18,5 тысяч поездок", — рассказали в администрации.

Киевлянам компенсировали 9 729 поездок наземным транспортом и 8 624 дополнительных поездок в метро на "синей" ветке.

"Общая сумма компенсации за первые сутки составила более 110 тысяч гривен", — проинформировала пресс-служба.

В КГГА добавили, что система компенсации заработала 18 декабря. Киевлянам, вынужденным делать пересадки из-за ремонта участка между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", возвращают потраченные на дополнительные поездки средства.

 

Напомним, директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор объяснял, что компенсации возвращают автоматически — в течение дня, когда человек сделал пересадку.

17 декабря киевляне заметили, что в районе станции "Демеевская" начали проседать торговые павильоны.

В соцсетях сообщили, что ситуация ухудшается. 18 декабря заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук предупредил, что в Киеве могут закрыть на ремонт еще один участок метро.

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