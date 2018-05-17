Украина Киевляне подали петицию о запрете повышать цену на проезд в метро до 8 гривен

2018-05-18 17:28 490

Киевляне отчаянно борются с  очередной попыткой чиновников поглубже запустить руку в их карман. Напомним, ранее стало известно, что столичная власть решила в два раза поднять цены на проезд в основном киевском транспорте - метро.

Разумеется, под благозвучным предлогом "экономической целесообразности и обоснованности" у Кличко решили не мелочиться и одним махом с 14 июля текущего года установить цену жетончика в 8 гривен вместо нынешних четырех. 

Подсластить "приятную" новость попытались тем, что при условии покупки проездного, цена каждой поездки составит 6,3 грн. Однако, для этого в начале месяца также придется разом рыложить немалую сумму на проездной.

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В итоге киевляне решили не устраивать массовые протесты, а пойти длинным путем - на сайте КГГА появилась петиция с требованием не повышать стоимость поезда, поскольку новая цена будет слишком высокой для киевлян. 

Подписать петицию можно ТУТ

Принесет ли это результат, или мэр отвечая на петицию в установленный законом срок, лишь отшутится в традиционно-смешной только для себя манере, узнаем в ближайшее время. Для начала, это обращение должно еще набрать 10 000 подписей, необходимых для того, чтобы ответ на нее стал для столичной власти обязательным.

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