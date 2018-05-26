Детали фото «Фото запрещены»: Павелко с кубком Лиги Чемпионов поселился на балконе на Прорезной

2018-05-26 18:17 449

После того как полиция запретила проводить акцию на Майдане Независимости, во время которой всем желающим предлагали сделать бесплатное фото с изображением Президента ФФУ Андрея Павелко и кубком Лиги Чемпионов УЕФА, фанаты перенесли кубок на балкон 5-ого этажа в один из домов на улице Прорезной.

Соответствующее фото появилось на странице «Спасите мою маму» в Facebook, которую ведет дочь сотрудницы Федерации футбола Дарья Лавровская, заявлявшая о том, что её матери угрожал расправой Андрей Павелко.

Стоит отметить, что на днях неизвестные провели креативную акцию на Майдане Независимости во время которой каждый желающий мог попробовать себя на месте дочери Президента Федерации футбола Андрея Павелко и поиграться с кубком Лиги Чемпионов в импровизированном автомобиле.

Однако акция продлилась недолго: вскоре тантамарезки без объяснения причин отобрала полиция, а футбольных фанатов попросили покинуть площадь. В ответ, фанаты изготовили новую тантамарезку и разместили её на одном из балконов в центре города.

Напомним, ранее соцсети возмутило фото дочери Павелко, играющейся с кубком Лиги Чемпионов в салоне автомобиля Range Rover.

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25 и 26 мая в Национальной оперетте состоится грандиозная премьера всемирно известного мюзикла «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» Дж. Бока! 2018-05-23 21:29 3264

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