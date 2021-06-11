Украина Исполком Украинской ассоцюциации футбола утвердил приветствие СЛАВА УКРАИНЕ! - ГЕРОЯМ СЛАВА!

2021-06-11 12:05

Исполком Украинской ассоциации футбола единогласно (45 голосами) поддержал предложение президента УАФ Андрея Павелко и утвердил футбольные символы Украины.

"Теперь вместе с малым гербом УАФ в виде тризубца с надписью "Ukraine" на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных будет использоваться большой герб - карта Украины с трезубцем в центре", - написал Павелко в Facebook в пятницу.

Также, по его словам, Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые, как отметил президент УАФ, уже много лет является приветствием для миллионов украинских болельщиков на Родине и по всему миру, на всех матчах сборных Украины.

"Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!", - написал Павелко.

Как известно, на новой форме сборной Украины размещены две надписи: на внешней стороне воротниковой части сзади - "Слава Україні!", на внутренней стороне – "Героям слава!".