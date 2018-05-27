Спорт Роналду заявил, что Лигу чемпионов нужно переименовать

2018-05-27 14:00 1380

Форвард "Реала" Криштиану Роналду не забил в киевском финале Лиги чемпионов, но все равно стал лучшим бомбардиром турнире. После окончания матча с "Ливерпулем" (1:3) португалец обратил внимание на этот факт.

"Кто снова стал лучшим бомбардиром? Название Лиги чемпионов стоит изменить и называть ее CR7 Лига чемпионов. Я пять раз ее выигрывал и снова стал лучшим бомбардиром, так что я не могу быть расстроенным".

"Останусь ли я в Мадриде? Не могу сказать точно. Дело не в деньгах", - сказал Роналду испанским СМИ.