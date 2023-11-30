Спорт Лига чемпионов: Марк Ван Боммель обвинил судей в поражении своего клуба в матче с Шахтером

2023-11-30 10:27

Антверпен уступил Шахтеру в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов исключительно из-за ошибок арбитров. Так считает главный тренер бельгийского клуба Марк Ван Боммель.

Тренер выделил несколько моментов, в которых остался недоволен решением главного судьи и арбитров системы VAR.

"Арбитр дал двум нашим игрокам по желтой карточке за якобы удар локтем. Но не их капитану Степаненко за ошибку, которую я совершал 25 раз в карьере и получил 25 карточек. А в случае с Янссеном считаю, что там был пенальти. Они также играли рукой в штрафной во время углового.

Кто работал на VAR? Мне любопытно, что они видят. Скажите? Не хочу уделять этому большого внимания, но мы говорим о человеке. Кто стоит за этим экраном? Достаточно ли они компетентны? Понимают ли они футбол? Мы проиграли не из-за них, но иногда у меня возникает такой вопрос. Что мы еще должны сделать? Отменить VAR?" – приводит слова ван Боммеля Gazet van Antwerpen.

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