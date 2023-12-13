Спорт Сегодня Шахтер проведет решающий матч группового раунда Лиги чемпионов против Порту

2023-12-13 15:38

Поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов Порту - Шахтер состоится 13 декабря на стадионе Драгау. Начало в 22:00 по Киеву.

Вчера вечером футболисты Шахтера уже прибыли в Португалию, где сыграют решающий матч группового раунда Лиги чемпионов против Порту.

Как сообщает официальный сайт "горняков", в состав делегации вошли футболисты и тренерский штаб первой команды, игроки и наставники юношеского состава и менеджмент клуба.

В общем, на решающий поединок группового раунда главный тренер "оранжево-черных" Марино Пушич взял 28 игроков.

Заявка Шахтера:

Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский

Защитники: Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий

Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук

Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюник, Кевин Келси

 

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