Грузия сообщила о разрыве дипотношений с Сирией

Заместитель главы Министерства иностранных дел Грузии Давид Дондуа в ходе специального брифинга, посвященного признанию Сирией независимости оккупированных Россией территорий Грузии, заявил, что Грузия приступила к процедурам по прекращению дипломатических отношений с Сирией. Об этом сообщает Грузия Online.
Он пояснил, что в результате манипулирования со стороны Российской Федерации сирийский режим принял незаконное решение, нарушив принципы международного права, признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона.
"Данным действием режим Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и продолжающуюся в течение лет этническую чистку", - сказал Дондуа.
Кроме того, Дондуа указал, что Грузия начала проводить процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирией.
"Таким образом сирийский режим пренебрег международными правовыми обязательствами по признанию территориальной целостности и незыблемости международно признанных границ государств. Учитывая это, Грузия начала процедуры с целью разорвать дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой", - добавил он.