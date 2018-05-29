Мир Грузия сообщила о разрыве дипотношений с Сирией

2018-05-29 21:00 814

Заместитель главы Министерства иностранных дел Грузии Давид Дондуа в ходе специального брифинга, посвященного признанию Сирией независимости оккупированных Россией территорий Грузии, заявил, что Грузия приступила к процедурам по прекращению дипломатических отношений с Сирией. Об этом сообщает Грузия Online.

Он пояснил, что в результате манипулирования со стороны Российской Федерации сирийский режим принял незаконное решение, нарушив принципы международного права, признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона.

"Данным действием режим Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и продолжающуюся в течение лет этническую чистку", - сказал Дондуа.

Кроме того, Дондуа указал, что Грузия начала проводить процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирией.

"Таким образом сирийский режим пренебрег международными правовыми обязательствами по признанию территориальной целостности и незыблемости международно признанных границ государств. Учитывая это, Грузия начала процедуры с целью разорвать дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой", - добавил он.