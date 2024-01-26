документ КАБМИН ПРЕДЛАГАЕТ НА 50 ЛЕТ ЗАПРЕТИТЬ ВСЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СВЯЗИ С РФ
2024-01-26 18:28
Правительство Украины издало распоряжение о внесении такого предложения на рассмотрение СНБО.
Распоряжением предусмотрены:
- запрет прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины резидентами рф
- запрет въезда в Украину автотранспорта, зарегистрированного на территории рф
- запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для лиц, связанных с рф
- запрет на плавание во внутренних водах Украины и вхождение в морские порты Украины судов под флагами рф, или чьими собственниками являются резиденты рф, или суда, которые заходили в порты на неподконтрольной территории Украины.