Политика документ КАБМИН ПРЕДЛАГАЕТ НА 50 ЛЕТ ЗАПРЕТИТЬ ВСЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СВЯЗИ С РФ

2024-01-26 18:28

Правительство Украины издало распоряжение о внесении такого предложения на рассмотрение СНБО.

Распоряжением предусмотрены:

  • запрет прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины резидентами рф
  • запрет въезда в Украину автотранспорта, зарегистрированного на территории рф
  • запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для лиц, связанных с рф
  • запрет на плавание во внутренних водах Украины и вхождение в морские порты Украины судов под флагами рф, или чьими собственниками являются резиденты рф, или суда, которые заходили в порты на неподконтрольной территории Украины.

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