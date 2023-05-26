Политика Генсек НАТО четко дал понять Грузии, что санкции против рф нужно соблюдать

2023-05-26 14:35

В НАТО ожидают, что Грузия, не являющаяся членом Альянса, но получающая от него помощь, будет придерживаться санкций, которые усложняют для россии финансирование и организацию ее захватнической войны против Украины. Об этом  заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.

Так, в рамках ежегодного Брюссельского форума в ходе дискуссии Столтенберг заявил, что такие страны, как Грузия, пытаются сопротивляться российской агрессии. Именно поэтому на Мадридском саммите НАТО было принято решение нарастить помощь для этих стран, и Грузия является наиболее показательным примером.

Столтенберг отметил, что Альянс поддерживает Грузию уже много лет, в том числе во внедрении реформ, ведь именно в Грузии еще в 2008 году проявилась тенденция российского агрессивного поведения против соседей, когда войска рф вторглись в эту страну и захватили часть ее территорий.

"Важно, чтобы Грузия руководствовалась демократическими ценностями, в которые мы все верим. Мы ожидаем от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций против рф", - сказал Столтенберг.

subscriber subscriber

Еще по теме

Правящая партия Грузии отозвала скандальный законопроект об "иноагентах"

2023-03-09 08:26

Грузия продлила срок безвизового пребывания украинцев на своей территории

2023-02-28 14:32

Киев прислал Грузии запрос на возврат комплексов Бук, предоставленных в 2008 году

2023-01-11 14:31

КАРТА Визуализация красивого распада рф после войны с Украиной - реальный прогнозы разведки

2022-11-23 11:35

Еще новости в разделе "Политика"

Генсек НАТО четко дал понять Грузии, что санкции против рф нужно соблюдать

2023-05-26 14:35

Молдова заарештує путіна, якщо він приїде до країни, - президент Майя Санду

2023-05-26 11:34

На Одещині за сприяння високопосадовців КМУ готують рейдерське захоплення стратегічного морського порту Ізмаїл

2023-05-22 22:17

На саммите G7 Владимир Зеленский заявил, что переговоров не будет пока захватчики остаются на украинской земле

2023-05-22 08:26
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Генсек НАТО четко дал понять Грузии, что санкции против рф нужно соблюдать 2023-05-26 14:35
Молдова заарештує путіна, якщо він приїде до країни, - президент Майя Санду 2023-05-26 11:34
На Одещині за сприяння високопосадовців КМУ готують рейдерське захоплення стратегічного морського порту Ізмаїл 2023-05-22 22:17
На саммите G7 Владимир Зеленский заявил, что переговоров не будет пока захватчики остаются на украинской земле 2023-05-22 08:26