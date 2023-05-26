Политика Генсек НАТО четко дал понять Грузии, что санкции против рф нужно соблюдать

2023-05-26 14:35

В НАТО ожидают, что Грузия, не являющаяся членом Альянса, но получающая от него помощь, будет придерживаться санкций, которые усложняют для россии финансирование и организацию ее захватнической войны против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.



Так, в рамках ежегодного Брюссельского форума в ходе дискуссии Столтенберг заявил, что такие страны, как Грузия, пытаются сопротивляться российской агрессии. Именно поэтому на Мадридском саммите НАТО было принято решение нарастить помощь для этих стран, и Грузия является наиболее показательным примером.



Столтенберг отметил, что Альянс поддерживает Грузию уже много лет, в том числе во внедрении реформ, ведь именно в Грузии еще в 2008 году проявилась тенденция российского агрессивного поведения против соседей, когда войска рф вторглись в эту страну и захватили часть ее территорий.



"Важно, чтобы Грузия руководствовалась демократическими ценностями, в которые мы все верим. Мы ожидаем от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций против рф", - сказал Столтенберг.